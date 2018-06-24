إنقاذ حياة ثلاثيني إثر إنسداد يرقاني وإلتهاب حاد بالبنكرياس في عرعر

خالد الضبيبي - المناطق

​نجح فريق طبي بـمستشفى عرعر المركزي في إنقاذ حياة مريض ثلاثيني كان يعانى من إنسداد يرقاني و إرتفاع شديد بنسبة الصفراء في الدم و التهاب بالقنوات المرارية والتهاب حاد بالبنكرياس و الذى يعد من المضاعفات القاتلة للإنسداد اليرقاني حيث تم عمل أشعه مقطعيه و التي بينت أن هناك توسع و أظهرت فحوصات الدم إرتفاع شديد وحاد في عدد كريات الدم البيضاء وتم عمل منظار قنوات مرارية تحت مخدر كلى و تم فتح مجرى القناة المرارية بأسلوب غير تقليدي نظراً لصعوبة عمل تنبيب تقليدي لفتحه القناة المرارية السفلية و تم إستخراج الحصوة التى كانت سبباً في الإنسداد بالإضافة إلى كمية كبيرة من الصديد المختلط بالعصارة الصفراوية وقد تكللت بالنجاح وتم متابعة المريض وهو بحالة جيدة ومتماثل للشفاء التام إن شاء الله.