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ميسي: لن أعتزل قبل تحقيق الحلم

ميسي: لن أعتزل قبل تحقيق الحلم
http://almnatiq.net/?p=599202
المناطق - وكالات

أكد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أنه لن يعتزل لعب كرة القدم، قبل أن يحقق حلمه وحلم الشعب الأرجنتيني برفع لقب كأس العالم عاليا.

وقال ميسي، الذي احتفل، الأحد، بعيد ميلاده الـ31: “بطولة كأس العالم تعني الكثير لأن الأرجنتين فيها لها مكانة خاصة إنها تعني الكثير بالنسبة لي أيضا”، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وأوضح: “دائما كنت أحلم برؤية نفسي أرفع كأس العالم، ورؤية العاطفة التي ستحدث مع هذا الأمر، أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في تلك اللحظة، إنها ستجعل ملايين الأرجنتينيين سعداء”.

وأضاف: “لذلك لا يمكننا التخلي عن هذا الحلم، لقد فزت بأهم الألقاب في حياتي، لكن طموحي ما زال كبيرا، لا أريد أن أعتزل قبل الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين”.

ويملك المنتخب الأرجنتيني فرصة في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم، حال الفوز على نيجيريا، الثلاثاء، ولكن بشرط خسارة أيسلندا أو تعادلها مع كرواتيا في المباراة الأخرى في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

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