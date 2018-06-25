بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها

بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها

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بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها

بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايده لموظفيها
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تبوك - علي العميري

أقامت بلدية محافظة البدع صباح اليوم اليوم الاثنين حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد بن عطا الله التويجري ورؤساء الأقسام والموظفين ، وذلك في داخل مبنى البلدية.
وتخلل حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد وألقى رئيس البلدية كلمة هنأ الجميع بهذه المناسبة السعيدة.
كما حث التويجري الموظفين على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل، وتوفير كافة الخدمات للمتنزهين لما تشهده المراكز التابعة للمحافظه هذه الايام من من زورار ومتنزهين .
بعد ذلك تناول الجميع الحلويات والعصيرات التي أعدت بهذه المناسبة.

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