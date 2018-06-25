غرفة الرياض تطلق برنامجاً لتدريب ألف شاب وفتاة على التسويق الرقمي

أطلقت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل اليوم، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال “التسويق الرقمي”، وذلك ضمن مبادرتها التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج الذي حضره الأمين العام المكلف للغرفة ناصر أبو حيمد أن البرنامج الذي يعد جزءاً من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لمواكبة توجهات وقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن توسيع نطاق التوطين في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف المتاحة في هذه القطاعات، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأفاد أن برنامج التسويق الرقمي الذي ينفذه مركز التدريب بالغرفة، يأتي بعد إطلاق برنامج تأهيل أربعة آلاف شاب وفتاة لوظيفة إخصائي موارد بشرية، لافتاً إلى أن الغرفة ستواصل إطلاق البرامج التدريبية المجانية لرفع مهارات طالبي العمل وموظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تأكيداً لدور الغرفة كونها مظلة للقطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز فرص الشباب السعودي في التوظيف وتقليص معدلات البطالة، والتفاعل البناء مع أهداف البناء الوطني والتنموي وفقاً لرؤية المملكة 2030، وليكون البناء والتنمية بسواعد وطنية مؤهلة.

وحث المهندس الشثري الشباب الملتحقين بالبرنامج للاجتهاد في إتقان مهارات التسويق الرقمي، مؤكداً أن هذا المجال يكتسب أهمية متزايدة في سوق العمل، حيث أولت مختلف الشركات الكبرى والمتوسطة اهتماماً فائقاً للتوسع في نشاط التسويق الرقمي، نتيجة تسارع شيوع أنشطة التجارة الإلكترونية، واتساع الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، مفيداً أن الشركات تستقطب مديري التسويق الرقمي بهدف تنشيط مبيعاتها وتمنحهم رواتب كبيرة.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض, أن أغلب مديري التسويق الرقمي الوافدين الذين يعملون في السوق لا يحملون شهادات دراسات عليا أو جامعية متخصصة بالتسويق الرقمي، لكنهم اكتسبوا مهاراتهم من خلال دورات احترافية، مؤكداً أن أمام الشباب والفتيات الملتحقين بالبرنامج فرصة ليصبحوا مديري تسويق مهرة، حاثهم على مواصلة التدريب وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات.