سلمان الفرج يعادل الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم

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عادل اللاعب السعودي سلمان الفرج الرقم القياسي لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم ، عندما سجل ضربة الجزاء وهدف التقدم للمنتخب الوطني في شباك منتخب مصر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2 -1 والذي حل ثالثا في المجموعة الأولى .

وجرى احتساب 18 ضربة جزاء حتى الآن في مونديال روسيا 2018 ، وهو نفس الرقم القياسي الذي حدث في نسخ 1990 و1998 و2002 ، كما أن هناك فرصة كبيرة أن يتحقق رقم قياسي جديد لعدد ضربات الجزاء المحتسبة في مونديال روسيا ، خاصة وأن دور المجموعات لم ينته بعد كما تتبقى مباريات دور الـ 16 ، والثمانية والمربع الذهبي ومباراة تحديد المركز الثالث بجانب المباراة النهائية .

وتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في احتساب 7 من مجموع ضربات الجزاء في روسيا ، وكانت ضربة الجزاء الـ 17 في روسيا أيضا من نصيب السعودية ولكن الحارس المصري عصام الحضري تصدى لتسديدة فهد المولد .

وشهد مونديال روسيا معادلة رقم قياسي أخر حيث تم تسجيل ستة أهداف عكسية حتى الآن في البطولة وهو ما يعادل الرقم القياسي الذي تحقق في نسخة 1998، وجاء الهدف العكسي السادس بواسطة الروسي دينيس تشيريشيف بعدما سجل بطريق الخطأ في شباك فريقه أمام أوروجواي ، كما سجل مونديال روسيا رقما قياسيا أخر يتمثل في خوض 34 مباراة حتى الآن في البطولة دون وجود تعادل سلبي .