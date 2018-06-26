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واشنطن تدين الصواريخ الحوثية على الرياض.. وتدعم المملكة
http://almnatiq.net/?p=599426
المناطق - وكالات

دانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إطلاق ميلشيات الحوثي الإيرانية صواريخ باليستية باتجاه الرياض، مؤكدة على دعم السعودية في الدفاع عن حدودها.
وقال بيان للوزارة إن “الولايات المتحدة تدين إطلاق الحوثيين لصاروخين باتجاه الرياض.. مثل هذه الممارسات تؤجج الصراع في اليمن”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تدعم بقوة السعودية في الدفاع عن حدودها في مواجهة التهديدات المستمرة”.

وتمكن الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الرياض، في أحدث محاولة تخريبية للميليشيات التي تتلقى هزائم كبيرة على مختلف الأراضي اليمنية.

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