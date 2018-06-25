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خادم الحرمين الشريفين يهني هاتفيًا الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

خادم الحرمين الشريفين يهني هاتفيًا الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=599432
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولتركيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
بدوره، عبر فخامة الرئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة تجاه تركيا وشعبها.

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