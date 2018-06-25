جامعة الباحة تشارك بـ 27 فعالية ضمن صيف الباحة 39

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تشارك جامعة الباحة في فعاليات “صيف الباحة أجمل” بـ 27 فعالية، وذلك خلال الإجازة الصيفية لهذا العام 1439هـ، إنطلاقًا من رؤيتها ورسالتها المجتمعية، وذلك بهدف تقديم خدمات فاعلة ومثمرة لمجتمع منطقة الباحة.

من جانبه أوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, أن مشاركة الجامعة جاءت بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بمشاركة جميع الجهات في برامج الصيف لهذا العام، وذلك من منطلق حرص سموه الكريم على المشاركة في خدمة أبناء وبنات المنطقة وزوارها من المصطافين، وسجلت هذه الفعاليات المتنوعة في موقع “برامج صيف الباحة أجمل” كما حرصت الجامعة في فعالياتها وبرامجها على التركيز بشكل كبير على تعزيز جانب الولاء واللحمة الوطنية، والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية، إضافة إلى الجوانب الترفيهية المتنوعة .

الجدير بالذكر أن مشاركة الجامعة لهذا العام قد تضمنت -إضافة إلى الفعاليات- إقامة العديد من الدورات التدريبية المجانية، والمسابقات الثقافية المتنوعة، والكشوفات الطبية المتخصصة، والبرامج التطويرية المبتكرة؛ كبرنامج ريادة الأعمال المشتمل على العديد من الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، وراد الأعمال، والتسويق للمنشآت الصغيرة وكيفية تمويلها.