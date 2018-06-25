إسبانيا والبرتغال تصعدان بفوز وتعادلان.. و المغرب وإيران تودعان

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تعادلت إيران مع البرتغال بهدف لهدف، الاثنين، كما أجبر المنتخب المغربي نظيره الإسباني على التعادل بهدفين لمثلهما.

وضمنت إسبانيا (5 أهداف) التأهل في المركز الأول بفارق الأهداف المسجلة، تليها البرتغال (4 أهداف) في المركز الثاني.

بدأ المنتخب المغربي بالتسجيل من انفرادة بالحارس ديفيد دي خيا وضعها خالد بوطيب في الشباك من بين قدميه في الدقيقة 14.

ولم يدم التقدم المغربي سوى 5 دقائق حين أحرزت إسبانيا التعادل عبر إيسكو في الدقيقة 19.

وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 81.

وسجلت إسبانيا التعادل في الدقيقة 92 عبر أياغو أسباس بعد الرجوع إلى حكم الفيديو.

مباراة البرتغال وإيران

تقدمت البرتغال عبر ريكاردو كواريزما في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الدقيقة 52 فشل كريستيانو رونالدو بمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء تمكن الحارس الإيراني من التصدي لها.

وسجلت إيران التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 93.