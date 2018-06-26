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الجيش الليبي يسلم حقول النفط للبرلمان بدلا من الوفاق

الجيش الليبي يسلم حقول النفط للبرلمان بدلا من الوفاق
http://almnatiq.net/?p=599448
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة لقوات الجيش الليبي، أحمد المسماري، عن قرار القائد العام للجيش خليفة حفتر بتسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للنواب، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس.

وقال أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي مساء اليوم الاثنين، إن قرار حفتر يحدد تبعية مواقع النفط للمؤسسة النفطية التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والبدء في تسليمها لها، مؤكدا أن القرار صدر بشكل كتابي موجه للقوات المسيطرة على الحقول والموانئ بضرورة تسليمها للمؤسسة الوطنية ومقرها بنغازي.

وقال أحمد المسماري إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من فرع للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي.

وأكد المسماري أن قوات الجيش ستستمر في حماية قوت الليبيين، بالإضافة للمحافظة على سير العمل وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية”.

وحتى الآن فإن المنشآت النفطية تسيطر عليها المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس التي تتعامل مع صادرات ليبيا النفطية.

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