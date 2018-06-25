تدشين “صيف جدة” في نسخته الـ 20 عبر 50 فعالية وسط تنوع سياحي يجذب أكثر من مليون زائر

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دشنت غرفة جدة مساء اليوم “الاثنين” فعاليات مهرجان صيف جدة 39 وذلك بمركز الرد سي مول بعد أن أعاد توهجه في نسخته الـ 20 عبر 50 فعالية وأنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية وفنون شعبية واستعراضات بحرية وتسوق وفعاليات رياضية وأمسيات شعرية بمشاركة 10 مراكز تجارية كبرى وسط تنافس على أكثر من 500 جائزة بقيمة 1000,000 ريال وسحوبات على جوائز مختلفة بدعم مباشر من محافظة جدة ، والهيئة العامة للترفيه ، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

ويأتي المهرجان بعد أن أكمل نسخته الـ 20 ، حيث انطلق في نسخته الأولى عام 1998م كأول حدث صيفي على مستوى المملكة مشتملاً على منظومة من الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والتسويقية ، كما تستمر فعالياته على مدى شهر كامل ويستهدف اكثر من مليون زائر من داخل المملكة وخارجها ، مجسداً تنافس 370 مركزاً تجارياً ، ومشاركة 70 منتزهاً ترفيهياً تسعى لتطوير وتنويع المنتج السياحي السعودي كأحد المرتكزات المهمة التي ستساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيزاً لمكانة جدة على الخارطة السياحية محلياً واقليمياً .

واستهل نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي حفل افتتاح المهرجان بكلمة نوه فيها بمجهودات الغرفة ممثلة في شؤون المعارض والفعاليات في تنظيم هذا الحدث بشراكة مع مختلف قطاعات الترفيه والسياحة مشيراً إلى أن قيمة جوائز المهرجان تتجاوز الـ 2مليون ريال ، ليبقى أكبر حدث سياحي وتسويقي تشهده عروس البحر الأحمر سنوياً بالتزامن مع الإجازة الصيفية ويشهد فعاليات سياحية وترفيهية ورياضية وثقافية وترفيهية .

وأكد على دور المهرجان في ايجاد حراك تجاري كبير في ظل حالة الرواج السياحي والإشغال الفندقي الكبير التي يحققها سنوياً منوهاً بدور رعاة المهرجان وفي مقدمتهم مركز الرد سي مول ، وفريق العمل الذي أسهم في تأصيل ثقافة العمل الجماعي المتكامل لتقديم المنتج السياحي السعودي الغني بهويته وتقاليده الاجتماعية التي زادته تألقاً وبهاءً حيث تضع السياحة بالمملكة الآمال عليه كأحد المرتكزات المهمة التي ستساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيزاً لمكانة جدة على الخارطة السياحية محلياً وإقليمياً .

وقال : نتفيأ اليوم ظلال توقيع المملكة والإمارات لـ 20 مذكرة تفاهم والتي أبرمت في رمضان الماضي لإدخال مشاريع “إستراتيجية العزم” حيز التنفيذ لتتحقق مرحلة جديدة في التكامل السعودي الإماراتي ، حيث تشمل مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.

بدوره نوه أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان بوضع مهرجان صيف جدة 39 بصمته في المنافسة على تقديم المنتج السعودي في أبهى صوره وسط توقعات استقطاب الحدث لأكثر من مليون زائر يبحثون على المتعة والإثارة بين جنبات محافظة جدة التي تتوزع فيها هذه الفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية والرياضية والتسويقية والعروض الفلكلورية والألوان الشعبية ، مشدداً على أن النسخة الحالية تنتظر الكثير من العائلات والأسر السعودية هذا الوقت من كل عام ليأتي وقت الترفيه والتسوق والبحر بوجود 50 فاعلية رئيسية ، وعدد كبير من الهدايا والمفاجآت في المراكز التجارية التي جرى اختيارها لإقامة الفعاليات أو المتنزهات الأخرى المشاركة، حيث سيكون هناك تكثيف كبير للفعاليات.

وقال : يرتكز المهرجان على ثلاثة محاور رئيسية هي : برنامج الفعاليات من عروض مسرحية وفعاليات ثقافية ، ترفيهية ، رياضية ، وبرنامج العروض الترويجية والمسابقات التجارية ، وبرنامج السحوبات والجوائز ، كما تم مراعاة التوزيع الجغرافي للفعاليات بمختلف أنحاء محافظة جدة .

كما شمل حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي عن الإنجازات التي حققها مهرجان “صيف جدة” خلال “20” عاماً الماضية ، وتكريم رعاة المهرجان .