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مقتل حوثيين بالحديدة.. والميليشيات تنهب حواجز السفارات

مقتل حوثيين بالحديدة.. والميليشيات تنهب حواجز السفارات
http://almnatiq.net/?p=599458
المناطق - وكالات

قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في المعارك المستمرة في جبهة الساحل الغربي، لا سيما مدينة الحديدة، في وقت أقدم المتمردون على نهب الحواجز الخرسانية، التي تحيط بالسفارات في صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية محلية بمقتل 18 مسلحا من الميليشيات الانقلابية، في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، على جبهات الساحل الغربي لليمن.

وتركزت المواجهات في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، في حين شهد المحور الشرقي لمطار الحديدة قصفا متبادلا بين المقاومة والميليشيات المسلحة.

وفي محاولة لتعزيز صفوفها في الحديدة، نهبت ميليشيات الحوثي الحواجز الخرسانية في محيط السفارات الأجنبية في صنعاء، ونقلتها إلى الحديدة لاستخدامها متاريس هناك.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 30 شاحنة وصلت إلى الحديدة محملة بالقطع الخرسانية المنهوبة، حيث بدأت ميليشيات الحوثي الإيرانية بوضعها في الشوارع والتمترس خلفها.

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