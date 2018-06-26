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بعفو ملكي: إطلاق سراح «22» حدثاً من دار الملاحظة ببريدة
http://almnatiq.net/?p=599535
المناطق_بريدة

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة سراح 22 حدثاً ممن شملهم العفو الملكي الكريم للفترة من 14/9/1439هـ وحتى 23/9/1439هـ لعام 1439هـ . وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. من جهته أكد وكيل أمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو , بمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه. رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على هذه اللفتة الأبوية الكريم المعتادة. داعياً أن تكون فرصة لهم لعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة لهم في حياتهم

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