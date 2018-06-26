تفاصيل الوظائف العسكرية في الاستخبارات العامة

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أعلنت ئاسة الاستخبارات العامة عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية لرتبة (جندي، جندي أول) اعتباراً من يوم أمس الاثنين 18 / 10 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً إلى يوم الأحد 24 / 10 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً. وذلك لتشكيل فرقة موسيقية بمعهد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف تخصص (فني موسيقى) لخريجي (الثانوية العامة وما يعادلها، الدبلوم بعد الثانوية العامة) لمن تتوفر فيهم الضوابط والشروط والأولوية لمن لديه برامج تدريبية معتمدة في مجال التخصص. ومن ضمن الضوابط والشروط: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ, ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو المدنية. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية (عسكرية / مدنية) أو سبق له الخدمة العسكرية أو المدنية. 5. أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن لا يقل عمر المتقدم عن (18 سنة) ولا يزيد عن (30 سنة) أي من مواليد الفترة ما بين (1/1/1409هـ إلى 1/1/1421هـ) وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (168سم – 49كجم) والحد الأعلى (188 سم – 108 كجم). أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية: الثانوية العامة أو ما يعادلها للأعوام الدراسية (1435-1436هـ) ،(1436-1437هـ) ، (1437-1438هـ)، (1438-1439هـ). دبلوم لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد الثانوية العامة للأعوام الدراسية (1435-1436هـ) ،(1436-1437هـ)، (1437-1438هـ)، (1438-1439هـ). أن يكون لائقاً صحياً وغير مصاب بأي مرض مزمن وأن يجتاز الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة ولا يُقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية بالرئاسة، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية. الرتبة بعد التخرج: الثانوية العامة أو ما يعادلها يعين برتبة (جندي). الحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوية يعين برتبة (جندي أول). إقرار المتقدم بالعمل ضمن فريق الفرقة الموسيقية في معهد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف على وظيفة (فني موسيقى) ويعتبر اجتياز التخصص كشرط أساسي للتعيين وعدم المطالبة بالنقل أو تغيير التخصص مستقبلا. وسيتم استبعاد طلب كل متقدم يتضح عدم صحته، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطالب بصفة نهائية.