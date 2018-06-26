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بالفيديو.. مستشارة وزير العمل تقود سيارتها إلى مقر عملها.. وهكذا علقت!

بالفيديو.. مستشارة وزير العمل تقود سيارتها إلى مقر عملها.. وهكذا علقت!
http://almnatiq.net/?p=599544
المناطق_الرياض

توجهت مستشارة وزير العمل الدكتورة مها المنيف إلى مقر عملها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي تقود سيارتها بنفسها .
وقالت الدكتورة مها المنيف إنها شعرت بالأمان والاستقرار في أول مرة تقود فيها السيارة.
وأعربت عن سعادتها بتنفيذ الأمر السامي الذي انتظره الجميع.
وأضافت أن الجميع كانوا ملتزمين بقواعد المرور وأنها شاهدت أكثر من دورية متأهبة لضبط النظام ومنع أي خلل.

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