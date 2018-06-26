فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة

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أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ بداية من يوم الأحد ٢٤-١٠-١٤٣٩ هـ وسيكون التسجيل متاحاً حتى ٦-١١-١٤٣٩هـ وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز فاضل المالكي إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد ١٦-١١-١٤٣٩هـ وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الثاني يوم ١٧-١٢-١٤٣٩هـ. وتابع المالكي قائلاً: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع. وأوضح المالكي بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول. وتشمل التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم مايلي: تقنية الحاسب ويشمل تخصصات البرمجيات والدعم الفني. الوسائط المتعددة ورسوميات الويب والتقنية الإدارية بتخصصيه التسويق والمحاسبة. التقنية الالكترونية ويشمل تخصص الكترونيات صناعية وتحكم وقسم تقنية المحركات والمركبات. وأكد المالكي أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني. ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.