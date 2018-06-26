احدث الأخبار

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف
أبرز المواد
 المملكة تكشف للعالم أعمال الحوثي التخريبية في اليمن
أبرز المواد
 تعليم العقيق ونائب رئيس مجلس الادارة للغرفة التجارية بالباحة يزورن بطل الحد الجنوبي المصاب صويلح بن مبروك بمنزله
أبرز المواد
 فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف العسكرية في الاستخبارات العامة
أبرز المواد
 بالفيديو.. مستشارة وزير العمل تقود سيارتها إلى مقر عملها.. وهكذا علقت!
أبرز المواد
 إعلان القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 “الشورى” يتخذ قرارا جديدا بشأن أموال الاختلاس والتزوير!
أبرز المواد
 بعفو ملكي: إطلاق سراح «22» حدثاً من دار الملاحظة ببريدة
أبرز المواد
 تغريدة “القحطاني” بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره المصري؟
أبرز المواد
 شاهد.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع 19 من أبنائه في قصر المربع
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في الباحة وعسير وجازان
أبرز المواد
حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف

أبرز المواد
المملكة تكشف للعالم أعمال الحوثي التخريبية في اليمن

المملكة تكشف للعالم أعمال الحوثي التخريبية في اليمن

أبرز المواد
تعليم العقيق ونائب رئيس مجلس الادارة للغرفة التجارية بالباحة يزورن بطل الحد الجنوبي المصاب صويلح بن مبروك بمنزله

تعليم العقيق ونائب رئيس مجلس الادارة للغرفة التجارية بالباحة يزورن بطل الحد الجنوبي المصاب صويلح بن مبروك بمنزله

أبرز المواد
فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة

فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة

أبرز المواد

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف

حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف
http://almnatiq.net/?p=599556
المناطق_الجوف

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس عددًا من المواقع في المشاريع الزراعية في مركزي بسيطاء وميقوع، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظام العمل والإقامة تمت إحالتهم لجهات الاختصاص. ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات ( 999 ) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.

روابط ذات صلة

المملكة تكشف للعالم أعمال الحوثي التخريبية في اليمن

المملكة تكشف للعالم أعمال الحوثي التخريبية في اليمن
تعليم العقيق ونائب رئيس مجلس الادارة للغرفة التجارية بالباحة يزورن بطل الحد الجنوبي المصاب صويلح بن مبروك بمنزله

تعليم العقيق ونائب رئيس مجلس الادارة للغرفة التجارية بالباحة يزورن بطل الحد الجنوبي المصاب صويلح بن مبروك بمنزله
فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة

فتح باب القبول في برنامج الدبلوم بتقنية القنفذة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*