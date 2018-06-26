حملة ميدانية تسقط «مخالفين» في الجوف

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تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها “وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة استهدفت أمس عددًا من المواقع في المشاريع الزراعية في مركزي بسيطاء وميقوع، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظام العمل والإقامة تمت إحالتهم لجهات الاختصاص. ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات ( 999 ) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.