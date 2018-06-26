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مسرح الطفل والأسرة يجذب زوَّار مهرجان «صيف نجران 39»

مسرح الطفل والأسرة يجذب زوَّار مهرجان «صيف نجران 39»
http://almnatiq.net/?p=599696
المناطق - نجران

ساهمت فعاليات مسرح الطفل والأسرة المقامة ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران1439هـ  في جذب زوار المهرجان من الأسر خلال زيارتهم للمهرجان، التي تبدأ بعد صلاة المغرب من كل يوم على المسرح المفتوح في مقر المهرجان بمتنزه أبا الرشاش، حيث تتنوع البرامج والأنشطة ما بين المسابقات الثقافية والرياضية والمسابقات والعروض الترفيهية للطفل والأسرة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران إن المهرجان يشهد تقديم برامج وعروض يومية ومسابقات متنوعة، الذي تنظمه أمانة المنطقة وهيئة السياحة والتراث الوطني، . مشيراً إلى أن هذه البرامج والأنشطة تستهدف الطفل والأسرة من خلال ما يقدم على مسرح المهرجان في الفترة المسائية من عروض مميزة وهدايا تشجيعية للمشاركين في المسابقات الثقافية والرياضية.
وأشار  إلى أن الأطفال وأفراد الأسر يقضون وقتاً طويلاً للاستمتاع بهذه العروض والفعاليات  وتقديم كل ما يسهم في ترفيه أفراد الأسر من جميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تستهدف فئة الشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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