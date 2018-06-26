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أمير الجوف تسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير الجوف تسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=599699
الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة بالنيابة العميد تركي بن درزي الشمري، حيث تسلم سموه خلال الاستقبال التقرير الإحصائي السنوي لجهود مديرية مكافحة المخدرات للعام الحالي، كما استمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية والتي تمثلت عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات .

وأبدى سموه فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.

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