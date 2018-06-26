أمير الجوف يقلد الدويش رتبته الجديدة (عميد)

الجوف - عبدالعزيز الحموان

قلد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، العميد سعود بن بندر الدويش رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة (عميد) .

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة للعميد الدويش بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم.



وهنأ سموه العميد الدويش على هذه الثقة متمنياً لهما التوفيق والسداد .

من جانبه أعرب العميد الدويش عن شكره وتقديره لولاة الأمر ولسمو أمير المنطقة على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء .