أمير الجوف استقبل مدير المركز الثقافي ومساعده بسكاكا

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن تجهيزات المركز والأعمال التي يقدمها لعدد من الجهات المعنية في النشاطات المنبرية وخاصة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، حيث أن المركز يضم عدد من قاعات العرض والمحاضرات والمسارح المزودة بأحدث التجهيزات التقنية والفنية.