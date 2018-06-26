وزير الشؤون الإسلامية يكلف المدخلي مديرا عاما لفرع الشؤون الإسلامية بجازان والخبراني مساعدا له

جازان - فضة آل عطيف

صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بتكليف فضيلة الشيخ أسامة بن زيد مدخلي مديراً عاما لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان خلفاً لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب وقدم المدخلي شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على ثقته الكريمة سائلا المولى أن يكون عند حسن ظنه وظن معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري ..

كما صدر قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتكليف فضيلة الشيخ موسى بن سلمان خبراني مساعداً لفضيلة المدير العام ووجه الخبراني شكره لمعالي الوزير ولمعالي نائبه على ثقتهم به داعيا الله أن يكون عند حسن ظنهما ..

إلى ذلك تمنى منسوبوا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان التوفيق لهما مباركين لهما هذه الثقة الكريمة والمباركة .