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أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء فريق عين الصحراء التطوعي

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أمير الجوف يلتقي برئيس وأعضاء فريق عين الصحراء التطوعي

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http://almnatiq.net/?p=599713
الجوف - عبدالعزيز الحموان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس وأعضاء إدارة فريق عين على الصحراء للبحث عن المفقودين والإنقاذ التطوعي .

وفي بداية اللقاء استمع سموه من رئيس الفريق نايف بن محمد النصيري نبذة عن أعمال الفريق التي انطلقت في المنطقة منذ عام 1423هـ بعدد تسعة اشخاص حتى تجاوز 200 عضو .

وأضاف النصيري ان الفريق يقوم بالتعامل مع البلاغات الواردة إليه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة لتنطلق بعد ذلك فرق البحث بعد ان أتم أعضاء الفريق الدورات التي أقامتها لهم مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن الطرق، حيث قام الفريق بمباشرة أكثر من 60 حالة إنقاذ ، بالإضافة الى ان الفريق لديه برنامج للتبرع بالدم تحت شعار “بدمي تحيا روح” وكذلك برنامج “فزعة” والذي يختص بالتعامل مع المتعطلين على الطرقات الخاصة بالمنطقة، حيث يمكن التعامل مع الفريق والبلاغات من خلال التطبيق الخاصة به في الأجهزة الذكية . 

  وبين رئيس الفريق ان فريقه حصل على نوط وزارة الداخلية في عام 1424هـ والعديد من شهادات الشكر والتقدير.

وفي نهاية اللقاء ثمن أمير منطقة الجوف للفريق هذه المبادرة الانسانية والتي تستحق الشكر لقاء هذا العمل الخيري، متطلعا لزيادة مثل هذه الأعمال التطوعية بالمنطقة من الشباب ، وتمنى سمو أمير منطقة الجوف لهذا الفريق التوفيق، متسلماً درعاً تذكارياً من الفريق بهذه المناسبة .

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