فيديو نادر بالصوت والصورة لحظة وصول الامير جابر رحمه الله إلى الكويت بعد التحرير

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تداول نشطاء كويتيون وسعوديون مقطعاً مصوراً وقديما يعود للأيام الأولى بعد تحرير دولة الكويت الشقية من العدوان العراقي الغاشم عام “1990”. وأظهر المقطع المصور لحظة وصول سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- الي مقر اقامته المؤقت في ديوان البابطين بالنزهة بعد التحرير، وكان اول من تلقاه واحتضنه الشيخ علي الجسار رحمه الله. يشار إلى ان الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح قد عاد إلى الكويت في “14 مارس 1991” بعد تحريره من الغزو العراقي الغاشم، وجاءت هذه العودة لسموه بعد غياب استمر “225” يوماً عن أرض الوطن. وكان الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح قد وصل للكويت على متن الطائرة “بوبيان”، التي اقلته مطار قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة حفر الباطن، وكان في وداعه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.