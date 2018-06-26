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محافظ الخرج يدشن معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

محافظ الخرج يدشن معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=599721
الخرج - أشرف العصيمي

دشن محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 1439هـ وكان في إستقبال المحافظ مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي ومدراء الدوائر الحكومية.
وقد قام المحافظ بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض وبدء فعاليته وتجول المحافظ و الحضور في أجنحة المعرض واستمعوا إلى شرح وافي عما يتضمنه المعرض من العروض المرئية والمطويات والكتيبات التوعوية لأخطار المخدرات على الفرد والمجتمع.

بعد ذلك بدا الحفل الخطابي مستهلا بآيات من الذكر الحكيم
بعدها القى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد ذعار بن سعود العتيبي كلمه ترحيبيه بالحضور مبينن أهمية فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات على المجتمع. وبعدها تم عرض مرئي لإنجازات المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة .

 وقد كرم محافظ الخرج و مدير الاداره العامه لمكافحة المخدرات المشاركين في المعرض التوعوي من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهليه والرعاة .

وفي الختام قدم مدير مكافحة المخدرات درع تكريمي لراعي الحفل كما قدم الشكر لكل من حضر هذه المناسبة وساهم من أجل نجاحها .

الجدير بالذكر أن المعرض الخاص بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تنظمه الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج ويشارك في المعرض العيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن وعيادات مجمع التعاون الطبي ويستقبل الزوار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء من الساعة 5مساء الي الساعة 10 بمجمع الحديثي مول.

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