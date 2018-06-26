محافظ الخرج يدشن معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وقد كرم محافظ الخرج و مدير الاداره العامه لمكافحة المخدرات المشاركين في المعرض التوعوي من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهليه والرعاة .

وفي الختام قدم مدير مكافحة المخدرات درع تكريمي لراعي الحفل كما قدم الشكر لكل من حضر هذه المناسبة وساهم من أجل نجاحها .

الجدير بالذكر أن المعرض الخاص بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تنظمه الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج ويشارك في المعرض العيادات الشاملة التخصصية لقوى الامن وعيادات مجمع التعاون الطبي ويستقبل الزوار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء من الساعة 5مساء الي الساعة 10 بمجمع الحديثي مول.