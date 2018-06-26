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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8298.89 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8298.89 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8298.89 نقطة
http://almnatiq.net/?p=599724

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم, منخفضًا 43.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8298.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات عناية, والمتحدة للتأمين, والأهلية, والعقارية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات تكافل الراجحي, وكهرباء السعودية, ودار الأركان, وجبسكو, وجبل عمر, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.51% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وأمانة للتامين، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 0.17 نقطة ليقفل عند مستوى 3083.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 79 ألف سهم تقاسمتها 86 صفقة.

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