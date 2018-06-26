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أمير تبوك يلتقي العنزي بعد تعيينه مديرا للبريد

أمير تبوك يلتقي العنزي بعد تعيينه مديرا للبريد
http://almnatiq.net/?p=599727
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم فايز بن سيار العنزي  مدير عام بريد منطقة تبوك بمناسبة تعينه حديثا , وفي بداية اللقاء هنا سمو امير منطقة تبوك مدير عام البريد بمناسبة تعينه ، متمنيا له سموه التوفيق ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كل محافظات ومراكز المنطقة , وقال سموه : البريد يمثل جهاز مهم , ويظل وسيلة إتصال وتواصل , ولا شك أن للبريد خطوات وقفزات مهمة ومتطورة ومنطقة تبوك ومحافظاتها تشهدت تطوراً للخدمات البريدية خصوصاً أن العالم أصبح الآن قرية واحدة وهناك ثورة هائلة في وسائل الاتصال  , مؤكداً سموه أن البريد سيبقى في ظل هذه الثورة ضرورة هامة , وعليه فإن البريد مطالب أن يعمل بخطوات حثيثة لمسايرة الجديد , ومنطقة تبوك العمل فيها متسارع وتشهد مشروعات عملاقة .
من جهته عبر مدير عام البريد بمنطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومساندته لكل ما من شأنه تطوير خدمات البريد بالمنطقة

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