هيئة الرياضة تخصص جزءاً من المدينة الرياضية بتبوك لنادي الأشخاص ذوي الإعاقة

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خصصت الهيئة العامة للرياضة جزء من مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك لصالح نادي تبوك للأشخاص ذوي الإعاقة، بمساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع

وأعرب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عبدالله بن صالح المبارك عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على هذه المبادرة الكريمة تجاه هذه الفئة الغالية من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تبوك، التي تحظى بكل الرعاية والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في ظل المتابعة المستمرة من قبل أعضاء مجلس ادارة النادي.

وأكد المبارك بأنه سيتم البدء بإنشاء المقر بعد اعتماد المخططات الهندسية للمشروع الذي سيوفر لأعضاء النادي الاستفادة الكاملة من مرافق مدينة الملك خالد الرياضية، بحكم تواجد مقر النادي داخل المدينة الرياضية.

يذكر أن نادي تبوك لذوي الإعاقة، تأسس عام 1435هـ، وحقق مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مختلف الألعاب الرياضية.