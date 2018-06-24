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جامعة حائل تبدأ تسجيل خريجي المرحلة الثانوية.. الخميس

جامعة حائل تبدأ تسجيل خريجي المرحلة الثانوية.. الخميس
http://almnatiq.net/?p=599872
المناطق - حائل

تبدأ جامعة حائل عمليات تسجيل خريجي المرحلة الثانوية بدءًا من يوم الخميس 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو 2018م، عند الساعة الـ 8 صباحًا، وحتى يوم الخميس 21 شوال 1439هـ الموافق 5 يوليو 2018م، عند الساعة الـ 8 مساءًا، وذلك للالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأوضح الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش عميد القبول والتسجيل، أنه سيتم إعلان المقبولين في الجامعة يوم الاثنين 25 شوال 1439هـ، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS للطلاب والطالبات، وأكد الدكتور اللويش إلى تم تطوير بوابة القبول الإلكتروني وأصبحت سهلة جدًا، ومشيرًا إلى أن فريق القبول والتسجيل حظي بدعم من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، لتطوير القبول السنوي للطلبة المستجدين.

وأضاف الدكتور اللويش، سيكون فرز النتائج للمقبولين حسب النسبة الموزونة والطاقة الاستيعابية؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المتقدمين، ووجَّه الدكتور اللويش نصيحة للطلبة المستجدين بأن يسجلوا بياناتهم بأنفسهم من خلال بوابة القبول الإلكتروني دون مساعدة من مقدمي الخدمات الطلابية المنتشرة أو في شبكات التواصل الاجتماعي.

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