أمانة تبوك ترفع أكثر من 25 ألف كيلو جرام من النفايات المنزلية

المناطق - تبوك

رفعت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خلال إجازة عيد الفطر المبارك ما يزيد على 25 ألف كجم من النفايات المنزلية بمدينة تبوك وذلك استمراراً لجهود الأمانة الرقابية على مدار السنة وخلال الإجازات الرسمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الأمانة واصلت أعمالها الميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت 16 يوماً بتكثيف أعمال النظافة في جميع أحياء المدينة وطرقاتها وميادينها وذلك لـتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك.

وأبان أنه تم رفع (25349) كيلو جرام من النفايات المنزلية وما يزيد على (29098) متر مكعب من أنقاض ومخلفات المباني بالإضافة الى رفع (6502) متر مكعب من النفايات الصلبة.