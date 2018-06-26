وزير خارجية أمريكا: نتوقع أن يلتقي ترامب بوتين قريبا

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قد يتم بعد زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون إلى موسكو.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: “لا أعرف كيف سيكون جدول أعمال المسؤول الأمريكي جون بولتون هذا الصيف، أعرف أن المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة بولتون يخطط للمغادرة إلى موسكو الأحد أو الاثنين وسيجتمع مع نظيره الروسي. وعلى الأرجح سيلتقي الرئيس ترامب نظيره الروسي في المستقبل القريب بعد ذلك”.

وأشار بومبيو إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي ينويان بحث ملفات كثيرة بما فيها سوريا وأوكرانيا، قائلا: “أنا متأكد في أن هناك مواضيع كثيرة التي سيبحثان الرئيس ترامب والرئيس بوتين بينها العمليات العسكرية في سوريا أو الوضع في أوكرانيا والنشاطات الروسية فيها وكل موضوع منها مهم لمحاولة استعادة العلاقات إلى التفاهم الواحد السابق”.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي الفكرة بأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية كما ادعت بعض الأوساط السياسية هو السبب الوحيد للعلاقات المتوترة بين الدولتين.