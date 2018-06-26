احدث الأخبار

الأردن: حدودنا ستبقى مغلقة مع سوريا
أبرز المواد
 الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر
أبرز المواد
 النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات
دولي
 الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبال إستراتيجية في لحج وتعز
أبرز المواد
 فيديو مأساوي.. مصري يشهد احتراق أطفاله وزوجته أمام عينيه بالكويت
أبرز المواد
 وزير خارجية أمريكا: نتوقع أن يلتقي ترامب بوتين قريبا
أبرز المواد
 أمانة تبوك ترفع أكثر من 25 ألف كيلو جرام من النفايات المنزلية
منطقة تبوك
 جامعة حائل تبدأ تسجيل خريجي المرحلة الثانوية.. الخميس
منطقة حائل
 هيئة الرياضة تخصص جزءاً من المدينة الرياضية بتبوك لنادي الأشخاص ذوي الإعاقة
منطقة تبوك
 سرقة سيارة مواطن سعودي في الأردن 
منطقة تبوك
 أمير الباحة يستقبل والد وأشقاء وأبناء الشهيد حمد الزهراني والشهيد محمد الزهراني
منطقة الباحة
 البيرو تفوز على أستراليا بهدفين دون مقابل ويودعان البطولة
أبرز المواد
الأردن: حدودنا ستبقى مغلقة مع سوريا

الأردن: حدودنا ستبقى مغلقة مع سوريا

أبرز المواد
الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

أبرز المواد
النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات

النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات

دولي
الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبال إستراتيجية في لحج وتعز

الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبال إستراتيجية في لحج وتعز

أبرز المواد

الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبال إستراتيجية في لحج وتعز

الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على جبال إستراتيجية في لحج وتعز
http://almnatiq.net/?p=599885
المناطق - الرياض

سيطر الجيش اليمني والمقاومة على سلسلة جبلية إستراتيجية في لحج وتعز، الثلاثاء، بعد مواجهات أسفرت عن مقتل العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحظيت قوات المقاومة اليمنية خلال المعارك، بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة شمالي جبهة الشريجة بمحافظة لحج اليمنية، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير قرى ركب الدبي والمرخومة، وعدد من الجبال الإستراتيجية في منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج.

وأشار النقيب إلى أن ميليشيا الحوثي تكبدت منذ ليل الاثنين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، نظرا للهجوم الكبير الذي شنته قوات الجيش اليمني.

وذكر النقيب أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قامت بتمشيط القرى والجبال التي تم تحريرها، بهدف نزع الألغام الأرضية والعبوات التي زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

روابط ذات صلة

الأردن: حدودنا ستبقى مغلقة مع سوريا

الأردن: حدودنا ستبقى مغلقة مع سوريا
الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر
النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات

النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*