النظام الإيراني على صفيح ساخن.. إضراب واحتجاجات في طهران وعدة محافظات

المناطق - الرياض

اتسعت الاحتجاجات التي بدأت في طهران بالتزامن مع إضراب عام للبازار الرئيسي في العاصمة ضد انهيار عملة الريال، وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف وتوقف البيع والشراء، حيث أغلقت المحلات في مختلف أسواق العاصمة محلاتها، وسط تصاعد الهتافات بإسقاط النظام وتنحي مرشده الأعلى علي خامنئي.

وتظهر فيديوهات بثها ناشطون عبر مواقع التواصل امتداد المظاهرات من ساحة “سبزه” وسط العاصمة مع شعارات “اخرجوا من سوريا وفكروا بحالتنا”، إلى ميدان “شوش” جنوب العاصمة طهران، حيث أظهر مقطع اشتباك عدد من الشبان مع وحدات من قوات مكافحة الشغب، هناك.

كما نشر ناشطون مقاطع وصوراً تظهر هجوم قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بالقرب من سوق الذهب في طهران، الذي انضم أصحاب محلاته للاحتجاجات، حيث أطلقت العيارات المطاطية ضدهم.

وفي أصفهان، وسط إيران، انضم البازار الرئيسي في المدينة وهو من أكبر أسواق البلاد إلى الإضراب العام.

وفي مدينة أراك، مركز محافظة ألبرز، أغلقت كافة المحلات في السوق الرئيسي أبوابها، تضامنا مع الإضراب العام في البلاد.

كما اندلعت احتجاجات وإضرابات في المحافظات التركية الأذرية والكردية، حيث أغلق باعة محلات سوق الذهب في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية أبوابهم وأعلنوا تأييدهم لـ إضراب تام.

كما أعلن أصحاب محلات سوق مدينة كرمنشاه الكردية غرب إيران، توقفهم عن العمل وأغلقوا محلاتهم صباح الثلاثاء.

من جهته، دعا المحامي والناشط الحقوقي البارز، قاسم شعلة سعدي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني إلى التنحي عن الحكم وتسليم السلطة للشعب قبل فوات الأوان.

وقال شعلة سعدي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “سيد خامنئي! هذا المسار يؤدي إلى انهيار النظام. سواء قبلتم شروط ترمب أو أردتم الحرب معه أو قمتم بقمع احتجاجات الشعب، فالنتيجة هي تغيير النظام بعامل خارجي. بقيت طريقة واحدة فقط! منح السلطة للمعارضة النابعة من الشعب بطريقة سلمية.

وعبر مواقع التواصل، تواصلت هاشتاغات الإيرانيين بوسوم #IranStrikes #اعتصاب_سراسری #تظاهرات_سراسری #IranProtests وكذلك #سقوط_ریال و #IranRegimeChange (#تغيير_النظام_الإيراني)، بالإضافة إلى #در_خیابان_میمانیم (سنبقى في الشارع) دعماً للإضراب والاحتجاجات.