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الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر

الذهب يهوي إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر
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المناطق - وكالات

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر، الثلاثاء، تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.
وفي الساعة 8 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة عند 1260.72 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولار، في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بـ 0.5 في المئة إلى 1262.40 دولار للأوقية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأوضح المحلل لدى “اف.سي ستون”، إدوارد ماير، أن “التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيرا لكنها لم تفعل، وبدلا من ذلك يبدو أن هناك قلق من رفع أسعار الفائدة ينال من الذهب ولاسيما في الولايات المتحدة”.

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