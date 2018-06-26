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سمير جعجع: أزمة اليمن ستنتهي قريباً وتدخل التحالف العربي الحكيم أفشل السيطرة الإيرانية

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سمير جعجع: أزمة اليمن ستنتهي قريباً وتدخل التحالف العربي الحكيم أفشل السيطرة الإيرانية

سمير جعجع: أزمة اليمن ستنتهي قريباً وتدخل التحالف العربي الحكيم أفشل السيطرة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=599898
المناطق-الرياض

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن أزمة اليمن ‏ستنتهي قريباً، ولو لم يتم التدخل من قبل التحالف العربي في اليمن لكانت وقعت تحت السيطرة الإيرانيّة.

واعتبر جعجع، في سلسلة تغريدات علی حسابه بتويتر ، أن تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن كان حكيماً.

وأستدرك قائلاً، “لو وقعت اليمن تحت السيطرة الإيرانيّة، كان سينتج عن ذلك تعاظم لأزمة الشرق الأوسط”.

وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية ضمنياً تدخل حزب الله اللبناني في الشأن اليمني وانحيازه لميليشيا الانقلاب الحوثية، بقوله “‏من تدخل من ‎لبنان في الأزمة اليمنيّة، تدخّل لأسباب إيديولوجيّة أمّا أنا فلا أطرح هذه المسألة من الناحية الإيديولوجيّة وإنما العمليّة”.

وخلص إلی القول، “إذا تم الانتهاء من أزمة اليمن سيتم العمل بعدها على إنهاء الأزمة السوريّة وما سيترتب من نتائج على لبنان جراء هذا الأمر”.

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