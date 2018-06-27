مصر تدعو للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الالتزام بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام، وعدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أمر ضروري للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وفكرة حفظ السلام.

وقال شكري، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة مرور 70 عامًا على بدء عمل أول بعثة أممية لحفظ السلام، إن السلام سيتحقق بالحلول السياسية، وليس فقط من خلال الأدوات العسكرية، موضحاً أن تحقيق السلام في مناطق النزاع يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد من جانب الدول.

وأوضح أن مصر تسعى دائمًا للوصول إلى حلول سياسية للنزاعات في الدول التي تساهم فيها بقوات لحفظ السلام، ولا تسارع لتطبيق الحلول العسكرية، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية المتزايدة في عمليات حفظ السلام تعكس الاهتمام الكبير بأمن واستقرار ملايين الشعوب حول العالم، ولاسيما في أفريقيا.

وأضاف شكري، أن البيئة الأمنية غير التقليدية إقليمياً ودولياً، وتصاعد الأخطار المحيطة بالبعثات الأممية بالتزامن مع التوجه نحو تقليل الموارد المالية المتاحة لهذه البعثات، يتطلب الارتقاء بمستوى أدائها وفقا لأسس ومبادئ واضحة.