واشنطن تكشف “خبث” إيران.. و”تخنقها” ماليا

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http://almnatiq.net/?p=599995
المناطق - وكالات

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة “تتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة”.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الدول المستوردة للنفط من إيران يجب أن تستعد لوقف جميع الواردات منها بدءا من نوفمبر، مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تحث حلفاءها على خفض واردات النفط من إيران إلى الصفر بحلول نوفمبر، قال المسؤول: “نعم”.

وتابع: “سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية، ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة”.

وقال المسؤول إن وفدا أميركيا سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، لتشجيع منتجي النفط على ضمان إمدادات نفط عالمية مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر.

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