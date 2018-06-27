بعد سنوات الجدل.. هولندا تحسم “قضية النقاب”

المناطق - وكالات

أقر مجلس الشيوخ الهولندي، الثلاثاء، بغالبية كبيرة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات، منهيا بذلك نقاشا استمر لسنوات حول هذا الموضوع الحساس.

وأورد بيان لمجلس الشيوخ على موقعه الإلكتروني: “وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون”.

وقال المجلس: “يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات”.

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا، في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع الى قانون.

وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي أيدت مشروع القانون، فيما عارضه حزب “دي66” التقدمي.

ويأتي اقرار مجلس الشيوخ الهولندي بعد صدور قرارات حظر مشابهة في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا.