احدث الأخبار

هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة .. وهيئة الإعلام: “مخالفة أخرى للأنظمة”
أبرز المواد
 ريال مدريد “الأفضل” حتى في المونديال
أبرز المواد
 أمين حائل يعقد ورشة عمل مع المستثمرين لإنشاء مدينة للأنعام والاستثمارات المتاحة فيها
منطقة حائل
 نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية
منطقة جازان
 بعد سنوات الجدل.. هولندا تحسم “قضية النقاب”
أبرز المواد
 واشنطن تكشف “خبث” إيران.. و”تخنقها” ماليا
أبرز المواد
 إصابات بانفجار داخل مستشفى بولاية تكساس الأمريكية
أبرز المواد
 شاهد.. كنغر يقتحم مباراة ويرفض المغادرة
أبرز المواد
 مصر تدعو للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي
أبرز المواد
 البحرين تشيد بالمواقف التاريخية للسعودية بعد إعلانها تعزيز الأوضاع المالية للبلاد
أبرز المواد
 الجيش اليمني يهاجم مواقع لمليشيا الحوثي غرب محافظة تعز
أبرز المواد
 القبض على مفحط أثناء تنكره بزي نسائي في تبوك
أبرز المواد
هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة .. وهيئة الإعلام: “مخالفة أخرى للأنظمة”

هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة .. وهيئة الإعلام: “مخالفة أخرى للأنظمة”

أبرز المواد
ريال مدريد “الأفضل” حتى في المونديال

ريال مدريد “الأفضل” حتى في المونديال

أبرز المواد
أمين حائل يعقد ورشة عمل مع المستثمرين لإنشاء مدينة للأنعام والاستثمارات المتاحة فيها

أمين حائل يعقد ورشة عمل مع المستثمرين لإنشاء مدينة للأنعام والاستثمارات المتاحة فيها

منطقة حائل
نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية

نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية

منطقة جازان

ريال مدريد “الأفضل” حتى في المونديال

ريال مدريد “الأفضل” حتى في المونديال
http://almnatiq.net/?p=600003
المناطق - وكالات

تصدر لاعبو ريال مدريد الإسباني لائحة الهدافين في المونديال حتى الآن، لتستمر هيمنة النادي “الملكي” على كرة القدم حتى في كأس العالم.

وسجل لاعبو ريال مدريد 9 أهداف حتى الآن في المونديال، متقدمين على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي سجل لاعبوه مجموع 7 أهداف، فيما سجل لاعبو برشلونة الإسباني 6 أهداف.

وسجل من ريال مدريد البرتغالي كرستيانو رونالدو (4 أهداف) والكرواتي لوكا مودريتش (هدفان) فيما سجل كل من الألماني توني كروس والإسبانيان ناتشو فيرنانديز وإيسكو هدفا واحدا.

ورفع الهداف الإنجليزي هاري كين اسم بلاده وناديه توتنهام عاليا، بعد ما سجل 5 أهداف حتى الآن، وسجل الدنماركي كرستيان إيركسن والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفا واحدا.

وسجل لبرشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو هدفين، ومثلهما للأوروغواياني لويس سواريز، وسجل الكرواتي إيفان راكيتيتش، والكولومبي ييري مينا هدفا واحدا.

وفي المركز الرابع، حل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، حيث سجل لاعبوهما 5 أهداف، حصة الأسد منها كانت للبلجيكي روميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد (4 أهداف)، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد (3 أهداف).

روابط ذات صلة

هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة .. وهيئة الإعلام: “مخالفة أخرى للأنظمة”

هروب مذيعة “الملابس غير المحتشمة” إلى خارج المملكة .. وهيئة الإعلام: “مخالفة أخرى للأنظمة”
بعد سنوات الجدل.. هولندا تحسم “قضية النقاب”

بعد سنوات الجدل.. هولندا تحسم “قضية النقاب”
واشنطن تكشف “خبث” إيران.. و”تخنقها” ماليا

واشنطن تكشف “خبث” إيران.. و”تخنقها” ماليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*