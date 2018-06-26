نائب أمير جازان يتفقد عمل لجان التوطين ويزور الشباب والفتيات بمواقع عملهم بالمجمعات التجارية

جازان - فضة آل عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس لجنة التوطين بالمنطقة ، مساء اليوم بجولة تفقدية على عددا من المراكز والمجمعات التجارية بمدينة جازان وذلك لمتابعة تنفيذ آلية التوطين بالمواقع والمحلات التي شملها قرار توطين الوظائف بالشباب والفتيات السعوديين.

حيث تفقد سمو نائب أمير جازان كلا من مجمع كادي مول ومركز مجمع الجوالات والاتصالات ومحلات الذهب بالسوق الداخلي ومجمع الراشد مول.

والتقى سموه عددا من الشبان والفتيات العاملين بتلك المحلات واستمع الى احتياجاتهم واطمئن على سير العمل متمنيا لهم مزيدا من التوفيق في مجال عملهم .

مؤكدا دعما القيادة الرشيدة – ايدها الله- للشباب والفتيات السعودي للاستفادة من فرص العمل التي يتميز بها سوق العمل وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهتم بخطط ومجال التوطين ، والعمل وفق آلية التحول الوطني 2020.

واستمع نائب أمير جازان خلال الجولة الى شرح من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية م. احمد بن محمد القنفذي عن تطبيق عمل لجنة التوطين بالمنطقة وتسخير كافة امكانيات الوزارة لتأمين وتطبيق فرص الوظائف وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهم الله- ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وبين المهندس القنفذي ان التوطين شمل عدة مجالات هامه وحيويه في سوق العمل والتي استهدفت توطين الوظائف لصالح ابناء وبنات الوطن ، مؤكدا أن هناك أنشطة معتمدة سيبدأ توطينها قريبا والتي تتمثل في المراكز التجارية المغلقة، ووكالات ومعارض السيارات، ومحلات قطع الغيار، ومكاتب السفر والسياحة.

وعبر عددا من الشبان والفتيات عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان الى مواقع عملهم والتي تعد دافعا لهم لمواصلة العمل بكل جد واخلاص ولخدمة الوطن والمجتمع بما يعود على الجميع بالنفع والفائدة.

وقد رافق سمو نائب أمير المنطقه، خلال الجوله وكيل الإماره أ. عبدالله بن صالح المديميغ.