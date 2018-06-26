أمين حائل يعقد ورشة عمل مع المستثمرين لإنشاء مدينة للأنعام والاستثمارات المتاحة فيها

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بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل .. افتتح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439هـ ورشة عمل بعنوان “مدينة الأنعام والاستثمارات المتاحة بها” مع المستثمرين ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال من قدموا من أنحاء المملكة لتبادل الخبرات العملية المقدمة والحصول على المعلومات المطلوبة في مجال اسواق الانعام والاستثمارات الخاصة بمدينة الانعام وطرح لأفكار والطرق العلمية المثلى لتنفيذها .

حيث بدأ أمين المنطقة المهندس ابو راس بالترحيب بكبار المستثمرين مبيناً لهم ان الهدف من ورشة العمل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الانعام ذات العوائد الاستثمارية في عدة مجالات والإيضاحات المتعلقة بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن مشروع مدينة الأنعام البالغ مساحته الإجمالية 4.000.000 متر مربع عباره عن مدينة متكامله تحوي “مسلخ ـ مستشفى وعيادة بيطرية ـ ساحات حراج عامه للأبل والأغنام كلاً على حده ـ مصانع دباغة الجلود ـ سوق اعلاف ـ مستشفى وعيادات بيطرية ـ موتيل ـ محطة محروقات” بالإضافة لتخصيص اراضي وشركات استثمارية تعمل على تطوير منتجات المدينة في شتى التخصصات.

ويتم العمل بها وفق نظرة مستقبلية تراعي تلبية الاحتياجات التطويرية للمنطقة وتطور على ثلاثة مراحل بأن يتم انشاء ثلث المساحة كمرحلة أولى للمشروع تحوي المتطلبات الرئيسية للمدينة يلي ذلك مرحله ثانيه توسعيه حسب متطلبات المنطقة وتختتم بالمرحلة التوسعيه الثالثة لتشمل كافة المساحه المقرره لها.

وقدم المستثمرون شكرهم لأمانة المنطقة على عقد مثل هذه المبادرات التى تخدم وتطور العلاقة الناجحة للاستثمار

كما وجه امين المنطقة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي امير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على المتابعة والتوجيه واعتماد مثل هذه المرافق الرئيسية لمصلحة المنطقة.