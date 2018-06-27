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شاهد.. كلام العقل من الأمير سلطان بن سلمان حول كلمة “ناطرينكم”

شاهد.. كلام العقل من الأمير سلطان بن سلمان حول كلمة “ناطرينكم”
http://almnatiq.net/?p=600020
المناطق - الرياض

شجّع الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان من تداول المفردات الجميلة المتداولة للتسويق لسوق عكاظ، لافتاً إلى أن سوق عكاظ ليس بمعزل عن الثقافة المحلية السائدة.

وقال معلقا في تصريح له على الانتقادات التي وجهت للسوق بعد كلمة “ناطرينكم”: إننا جميعنا غيورين على اللغة وبلا شك اليوم العالم تغيّر وتظل اللغة مُصانة والمملكة تحافظ عليها وهناك مجمعات معنية بذلك وأهم ما لدينا هو لغة القرآن الكريم”.

وأضاف ” مفردة «ناطرينكم» هي كلمة متداولة في المنطقة المطلة على الخليج وأنا اشكر جميع من تداول هاشتاقات الانتقاد في هذا الموضوع ومن قسى على أن الهيئة تخترع لغة جديدة لأنهم ساهموا في التسويق للسوق.

وزاد “أضيف لكلمة ناطرينكم بنحتريكم ومستنّينكم” ونتحرّاكم في سوق عكاظ وهي كلمات متداولة والمتابعين لكل هاشتاقات الانتقاد لناطرينكم عدد كبير وهم بلا شك سوقوا للسوق ووفروا للهيئة في هذا الجانب”.

وأشار إلى أن سوق عكاظ يحتفي باللغة العربية الأصيلة والشعر والأدب وسوف تشهدون خلاله تداول للغة الجميلة المستوحاة من اللغة الفصحى في القصيد والفخر بالوطن.

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