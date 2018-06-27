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وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بالجمعية الوطنية للمتقاعدين

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وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بالجمعية الوطنية للمتقاعدين

وظائف لحملة الثانوية والدبلوم بالجمعية الوطنية للمتقاعدين
http://almnatiq.net/?p=600028
المناطق_الرياض

أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مدير الشؤون المالية والإدارية ، محاسب ، سكرتير ، مسؤول تقنية معلومات) لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس وذلك للعمل بفروع الجمعية بالرياض والدمام بحيث تكون الأولوية للمتقاعدين. ADVERTISING وقالت أن الوظائف الشاغرة هي : مدير الشؤون المالية والإدارية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية وخبرة في نفس مجال الوظيفة لا تقل عن 5 سنوات والأولوية للمتقاعدين. ADVERTISING محاسب: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية في المحاسبة وخبرة في المحاسبة المالية لا تقل عن (5) سنوات والأولوية للمتقاعدين. ADVERTISING سكرتير (وظيفتان): للعمل بفروع الجمعية في كل من المدن التالية (الرياض – الدمام) بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومؤهل لا يقل عن ثانوي وأن يجيد برامج الأوفيس وخبرة في نفس المجال لا تقل عن (5) سنوات في نفس المجال والإقامة في نفس المدينة المطلوب الوظيفة لها والأولوية للمتقاعدين. مسؤول تقنية معلومات: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وشهادة جامعية في نفس التخصص وخبرة في نفس مجال الوظيفة لا تقل عن (5) سنوات والأولوية للمتقاعدين. وطالبت جميع الراغبين في التقديم بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: jobs@nra.org.sa وذلك في موعد أقصاه 1439/10/14هـ.

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