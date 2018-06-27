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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
http://almnatiq.net/?p=600032
المناطق_الرياض

أعلنت قوات الامن الخاصة عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لهذا العام 1439هـ. وطالبت جميع المقبولين التقيد بالتعليمات المسلمة لهم اثناء استكمال مراحل القبول النهائي ومن أهمها: التحضير بزي رياضي كامل مكون من بدلتين رياضية ازرق ساده وقبوع رأس ابيض عدد (4). لوحة اسم رباعي حسب بطاقة الأحوال مكتوبه بالخياطة باللون الأسود ومثبته على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر بالجهة اليمين عدد (2). حلاقة الرأس مكينه (صفر). صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم مكبرة عدد (2). على ان يكون التحضير في البوابة الشرقية لمقر قوات الامن الخاصة – طريق القصيم – شمال الرياض الساعة السابعة صباحا يوم السبت الموافق 1\11\1439 هـ.

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