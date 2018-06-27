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14 مليون ريال غرامات على المنشآت البيئية المخالفة خلال عام

14 مليون ريال غرامات على المنشآت البيئية المخالفة خلال عام
http://almnatiq.net/?p=600066
المناطق_الرياض

كشفت مصادر، أن قيمة العقوبات المالية على المنشآت المخالفة بعدد من المناطق، والتي ضبطت عن طريق مفتشين بيئيين تابعين لإدارة الأرصاد وحماية البيئة أو فروعها في عدة مواقع خلال عام 1438-1439 تقترب من 14 مليون ريال، بحسب “الوطن”.

وذكرت المصادر أن «قيمة العقوبات المالية التي وقعها مفتشون بيئيون تابعون لإدارة الأرصاد وحماية البيئة أو فروعها على المنشآت المخالفة بعدد من المناطق، بلغت قيمتها الإجمالية 13842000 ريال، وذلك من خلال 1297 قرار عقوبة، من أصل 5832 مخالفة تم ضبطها خلال الجولات التفتيشية».

وأوضح الكتاب الإحصائي التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الصادر خلال عام 1438-1439، أن «فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة سجل أكبر عدد من قرارات إيقاع العقوبات على منشآت مخالفة، وذلك خلال الجولات التفتيشية البيئية، حيث بلغ عدد القرارات المعتمدة 397 قرار عقوبة، وبلغ مجموع الغرامات عن تلك المخالفات 5131000 ريال، تلاها فرع الهيئة بمنطقة الرياض بـ208 قرارات عقوبة، بغرامات تقدر بـ2394000 ريال، تلاها فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية بـ180 قرارا بمجموع غرامات 210000 ريال، تلاها فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية بـ176 قرارا، بلغت قيمة الغرامات فيها 1803000 ريال، ثم فرع منطقة المدينة المنورة بـ165 قرارا تشمل غرامات بـ1929000 ريال، فيما بلغ عدد العقوبات المعتمدة في فرع الهيئة بالمنطقة الشمالية 100 قرار عقوبة، تم خلالها فرض مبلغ 1335000 ريال غرامات، بينما سجل فرع منطقة جازان 71 قرارا بغرامات قدرت بـ1040000 ريال».

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