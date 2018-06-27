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اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنتزه المغواة

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنتزه المغواة
http://almnatiq.net/?p=600078
المناطق_حائل

ضمن التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية, شاركت أمانة منطقة حائل إدارة مكافحة المخدرات بحائل حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2018 م يوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439هـ في جناح إدارة مكافحة المخدرات المقام بصالة المعارض الحكومية بفعاليات صيف حائل “صيفنا اخضر .. يابعد حيي” بمنتزه المغواة الترفيهي حيث دشن الحفل سعادة المقدم محمد بن راضي العردان مدير الشئون القانونيه بإدارة مكافحة المخدرات بحضور الدكتور عمر بن مرزوق الشراري المشرف العام على خدمة المجتمع بأمانة منطقة حائل مدير مهرجان صيف حائل وعدد من منسوبي الادارتين وذلك بالجناح الخاص بإدارة مكافحة المخدرات ثم تم التوجه للمسرح المكشوف حيث ألقى سعادة المقدم العردان محاضره مختصره عن أضرار المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع موضحاً ان إدارة مكافحة المخدرات بحائل تقيم المحاضرات والفعاليات التوعوية بشكل دوري لتنبيه المجتمع بالخطر الكبير الذي تلحقه المخدرات وأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع حضر ذلك عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار مابين نساء ورجال وأطفال.

وبدوره قدم المقدم العردان جل شكره لأمانة منطقة حائل على اتاحة الفرصة باستغلال هذا التجمع الجماهيري الكبير في اكبر مهرجانات حائل ومشاركتها لهم في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2018م كما قدم شكره للجهات المشاركة من معارض تمثل الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة مما كان له الدور الكبير بإنجاح هذه المناسبة العالمية.

 

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