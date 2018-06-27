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وزير حقوق الإنسان اليمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تنهب وتستولي على المواد الإنسانية

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وزير حقوق الإنسان اليمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تنهب وتستولي على المواد الإنسانية

وزير حقوق الإنسان اليمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تنهب وتستولي على المواد الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=600084
المناطق_الرياض

استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام ومحافظة الحديدة بشكل خاص، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ضد المدنيين والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان “الحديدة إلى أين؟”، على الدور الايجابي الذي تقوم به دول التحالف العربي في اليمن والحديدة من عمليات إغاثية ومساندة إنسانية مستمرة، مشيراً إلى قيام الميليشيا الانقلابية بالنهب والاستيلاء على المواد الإنسانية ومهاجمة سفن الإغاثة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزير عسكر أشار خلال الندوة التي حضرها عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب ومدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية يحيى الشمري وعدد من وكالات الأنباء العالمية والعربية والصحفيين والمنظمات الإغاثية والباحثين، إلى أن حالات القتل والاعتقال التي يتعرض لها سكان الحديدة من نشطاء وصحفيين وضحايا عمليات زراعة الألغام من الأطفال والنساء, وكذا الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الحديدة في ظل سيطرة الميليشيا الانقلابية وممارستها لأبشع الأساليب الإجرامية ضدهم.

وسلطت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من خلال هذه الندوة الضوء على الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي طالت الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.

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