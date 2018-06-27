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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
http://almnatiq.net/?p=600087
المناطق_الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين في تخصصات العلوم والهندسة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم على وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي (تعادل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات) ووظائف برامج التشغيل في مقرها الرئيسي بالرياض.

واشترطت المدينة لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وأن لا يقل المستوى التعليمي عن شهادة الثانوية العامة مع القدرة، وأن لا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس، وكذلك في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إذا كانت الجامعة تمنح بتقدير .

ودعت المدينة الراغبين في شغل هذه الوظائف التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، وبتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع المدينة، ورفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، حيث سيتم استبعاد أي طلب لا يتضمن هذه المستندات والشروط المطلوبة، مبينه أن المدينة لها الحق في استبعاد أي طلب دون أدنى مسؤولية في حال عدم مطابقة المعلومات لما هو مسجل في الطلب الإلكتروني.

وأهابت المدينة بجميع الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، تقديم طلباتهم من خلال الدخول على موقع التوظيف الإلكتروني للمدينة على الرابط : https://careers.kacst.edu.sa وفقاً للشروط المحددة والمتوفرة تفاصيلها على الموقع الإلكتروني وذلك اعتباراً من تاريخ 26 يونيو 2018 ويستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2018.

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