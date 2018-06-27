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المرصد السوري: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة جراء الغارات

المرصد السوري: خروج 3 مستشفيات عن الخدمة جراء الغارات
http://almnatiq.net/?p=600108
المناطق - وكالات

خرجت ثلاثة مستشفيات عن الخدمة في ريف درعا منذ منتصف الليل جراء غارات روسية استهدفت محيطها مع استمرار القصف العنيف على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في المحافظة الواقعة في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الطائرات الحربية للنظام السوري والروسية، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال الليل ولا يزال القصف مستمرًا اليوم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “تسبب القصف منذ منتصف الليل بخروج ثلاث مستشفيات عن الخدمة في ريف درعا الشرقي”.

وأضاف “استهدفت غارات روسية صباح الأربعاء محيط مستشفى في بلدة الجيزة، ما أدى إلى اصابتها بأضرار أخرجتها عن الخدمة”.

وبعد منتصف الليل، أدت غارات روسية في محيط مستشفى بلدى المسيفرة الى توقفه أيضًا عن العمل، فيما استهدفت طائرات مجهولة محيط مستشفى صيدا وأخرجته عن الخدمة. ولم تتوفر للمرصد السوري حتى الآن معلومات حول الطاقم الطبي والمرضى.

وارتفع بذلك عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري إلى خمسة، أحدها في بلدة بصرى الحرير، وفق المرصد.

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