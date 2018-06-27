الإطاحة بـ 3 أردنيين تخصصوا في جرائم نصب على كبار السن في الرياض

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http://almnatiq.net/?p=600117
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم بتوفيق الله القبض على عصابة من مخالفي أنظمة الإقامة مكونة من (3) أشخاص من الجنسية الأردنية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و 49 عاماً، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم عدد من جرائم السرقة بالنصب والاحتيال على كبار السن، وذلك باعتراض المركبات التي يقودونها، وافتعال فرضية لارتكابهم حادث دهس، واستدراجهم بالاستعداد للتنازل مقابل تعويض مالي لدفعهم لسحب مبلغ مالي للتعويض من أجهزة الصرف الآلي والتعرف على الأرقام السرية لبطاقة الصرف واستخدامها لاحقًا ببطاقات مزورة في عمليات سحب نقدي وشراء بواسطة نقاط البيع.

واتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم اتباعهم هذا الأسلوب في ارتكاب أربعة جرائم في مدينة الرياض وجريمتين في محافظة الخرج ومدينة بريدة بمنطقة القصيم، وقد تم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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